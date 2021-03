Inter, nuovo caso Covid: positivo D’Ambrosio (Di martedì 16 marzo 2021) nuovo caso Covid per l’Inter. “FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri”, si legge in una nota del club. “Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 16 marzo 2021)per l’. “FCnazionale Milano comunica che Daniloè risultatoal-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri”, si legge in una nota del club. “Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo L'articolo

