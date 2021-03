In arrivo il Decreto Sostegni: tutti gli aggiornamenti (Di martedì 16 marzo 2021) Vi aggiorno su quello che stiamo facendo! Sono cinque le direttrici su cui si muove il nuovo Decreto Sostegni, che impiegherà integralmente i 32 miliardi di risorse autorizzati con l’ultimo scostamento di bilancio. In queste ore gli uffici del Ministero stanno procedendo alle ultime quantificazioni per definire il testo che andrà entro la fine della settimana in Consiglio dei Ministri. Quasi 12 miliardi saranno destinati alle misure di sostegno alle attività produttive, con un fondo ad hoc per la montagna, circa 6 miliardi alle politiche per la salute di cui 5 per il piano vaccini, e poco meno di 10 miliardi alle misure di sostegno alla famiglia, al lavoro, alle indennità per gli stagionali e gli sportivi, al rifinanziamento della Cassa Integrazione, del Reddito di Cittadinanza e del Reddito di Emergenza, della NASPI e del Fondo occupazione. Proprio ... Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 16 marzo 2021) Vi aggiorno su quello che stiamo facendo! Sono cinque le direttrici su cui si muove il nuovo, che impiegherà integralmente i 32 miliardi di risorse autorizzati con l’ultimo scostamento di bilancio. In queste ore gli uffici del Ministero stanno procedendo alle ultime quantificazioni per definire il testo che andrà entro la fine della settimana in Consiglio dei Ministri. Quasi 12 miliardi saranno destinati alle misure di sostegno alle attività produttive, con un fondo ad hoc per la montagna, circa 6 miliardi alle politiche per la salute di cui 5 per il piano vaccini, e poco meno di 10 miliardi alle misure di sostegno alla famiglia, al lavoro, alle indennità per gli stagionali e gli sportivi, al rifinanziamento della Cassa Integrazione, del Reddito di Cittadinanza e del Reddito di Emergenza, della NASPI e del Fondo occupazione. Proprio ...

Ultime Notizie dalla rete : arrivo Decreto Regno Unito: Principe Filippo dopo un mese dimesso dall'ospedale Read More In Evidenza Dl sostegno: Orlando annuncia novità in arrivo per reddito di cittadinanza 16 Marzo 2021 Cambia il reddito di cittadinanza nel Decreto sostegni: sì al rifinanziamento ma, nel ...

Rezza, min. Salute: 'Dopo Pasqua si comincerà a respirare' Read More In Evidenza Dl sostegno: Orlando annuncia novità in arrivo per reddito di cittadinanza 16 Marzo 2021 Cambia il reddito di cittadinanza nel Decreto sostegni: sì al rifinanziamento ma, nel ...

In dirittura d’arrivo anche il decreto sulle attività diverse degli Ets Il Sole 24 ORE Astrazeneca, pasticcio sullo stop al vaccino: cosa succede da ora Arriva ufficialmente la sospensione della somministrazione del vaccino AstraZeneca. Nella giornata di ieri, i media hanno riportato la notizia che vedeva l’AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco, decret ...

Dl Sostegni, Baretta: 'Dopo gli aiuti puntare sulla crescita' In attesa del Dl Sostegni, si moltiplicano le conferme su un nuovo scostamento di bilancio. L'ex sottosegretario Baretta chiede di agire su doppio binario: aiuti e stimoli alla crescita.

