Il caso Astrazeneca fa tremare il piano vaccini: hub chiusi e richiami sospesi. A rischio 40 milioni di dosi, l’alternativa è potenziare Pfizer e J&J (Di martedì 16 marzo 2021) A neanche quattro giorni dall’annuncio del grande piano vaccinale anti Covid del generale Figliuolo, l’Italia si trova di nuovo a lottare con un rallentamento che, in potenza, potrebbe rivelarsi anche peggiore degli altri. Il vaccino di Astrazeneca è stato sospeso in tutto il Paese. «In via precauzionale» certo ed è bene ribadirlo. Ma fatto sta che a distanza di poche ore dall’annuncio del governo, l’obiettivo di arrivare all’immunità di gregge entro settembre, con l’80% degli italiani vaccinati, potrebbe già non essere più realizzabile. Dall’azienda anglo-svedese si aspettano 40 milioni di dosi entro settembre, esattamente il periodo di riferimento dato dal generale Figliuolo per il raggiungimento dell’immunità. Da qui fino alla fine di marzo dovrebbero arrivare 3 milioni di ... Leggi su open.online (Di martedì 16 marzo 2021) A neanche quattro giorni dall’annuncio del grandevaccinale anti Covid del generale Figliuolo, l’Italia si trova di nuovo a lottare con un rallentamento che, in potenza, potrebbe rivelarsi anche peggiore degli altri. Il vaccino diè stato sospeso in tutto il Paese. «In via precauzionale» certo ed è bene ribadirlo. Ma fatto sta che a distanza di poche ore dall’annuncio del governo, l’obiettivo di arrivare all’immunità di gregge entro settembre, con l’80% degli italiani vaccinati, potrebbe già non essere più realizzabile. Dall’azienda anglo-svedese si aspettano 40dientro settembre, esattamente il periodo di riferimento dato dal generale Figliuolo per il raggiungimento dell’immunità. Da qui fino alla fine di marzo dovrebbero arrivare 3di ...

