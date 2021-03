I legni fermano Cittadella e Salernitana Castori | “Ritrovata la nostra dimensione”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Pd) – Al “Tombolato” laimpatta contro il. Al 5? ci provano i granata con una conclusione dal limite di Casasola che termina alta. Al 12? occasione: corner di Jaroszynski e colpo di testa di Bogdan che colpisce la traversa. Al 13? ancora granata pericolosi: cross di Casasola e colpo di testa di Gondo, respinge in angolo Kastrati. Il primo tempo si chiude senza reti. Al 5? della ripresapericoloso in contropiede con un diagonale di Gargiulo respinto in angolo da Belec. All’11’ grande occasione per i granata con Djuric che calcia alto da posizione favorevole. Al 38? ci provano i padroni di casa con una conclusione di Proia che termina alta. Al 48?pericoloso con una conclusione di Proia che ...