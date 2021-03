Graduatorie ATA terza fascia domande dal 22 marzo al 22 aprile, probabile data. Si attende conferma (Di martedì 16 marzo 2021) Graduatorie ATA terza fascia: dopo la falsa partenza di febbraio, il periodo 22 marzo - 22 aprile potrebbe essere quello utile per la presentazione della domanda. La data deve ancora essere confermata nel decreto definitivo, che il Ministero pubblicherà insieme alla tabella titoli e alla nota di avvio della procedura. Le Graduatorie sostituiranno quelle vigenti e saranno valide per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24. Si attendono circa due milioni di domande, tra aggiornamenti e nuovi inserimenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 marzo 2021)ATA: dopo la falsa partenza di febbraio, il periodo 22- 22potrebbe essere quello utile per la presentazione della domanda. Ladeve ancora essereta nel decreto definitivo, che il Ministero pubblicherà insieme alla tabella titoli e alla nota di avvio della procedura. Lesostituiranno quelle vigenti e saranno valide per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24. Si attendono circa due milioni di, tra aggiornamenti e nuovi inserimenti. L'articolo .

