Giustizia | Meloni | ‘con Cartabia confronto chiaro e concreto’

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "Siamo soddisfatti della chiarezza e della concretezza di questo confronto" con la ministra della Giustizia, Marta Cartabia. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in una conferenza stampa dopo l'incontro con la Guardasigilli. Un incontro "senza pregiudizi e senza sconti", ha aggiunto il deputato di Fdi Andrea Delmastro.

