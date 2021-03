Giglio d' argento al velista dei record | Vi racconto il mio giro del mondo

(Di martedì 16 marzo 2021) tornato a Firenze per ricevere gli onori che merita. Giancarlo Pedote ilscandiccese che ha completato ildelin solitaria con la sua barca a vela, è stato ricevuto dal sindaco di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giglio argento

LA NAZIONE

... è stato ricevuto dal sindaco di Firenze , Dario Nardella che ha voluto donargli ild'simbolo della città. Nella giornata di martedì invece Pedote sarà ricevuto in consiglio regionale ...... nel Cantico dei cantici , 'io sono un fiore del campo, undelle valli' (2, 1); 'fiduciario ...un inventario del 1726 " da una croce di cristallo di rocca 'con finimento di filograno di...Firenze, 16 marzo 2021 - È tornato a Firenze per ricevere gli onori che merita. Giancarlo Pedote il velista scandiccese che ha completato il giro del mondo in solitaria con la sua barca a vela, è stat ...Campi Bisenzio (Firenze), 14 marzo 2021 - Maltempo protagonista nella seconda e ultima giornata dei Campionati italiani di corsa campestre a Campi Bisenzio. Nadia Battocletti e Iliass Aouani sono i n ...