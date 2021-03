FIFA 21: EA Sports regala per errore dei pacchetti ad alcuni account e scatena l’ira della community (Di martedì 16 marzo 2021) EA Sports, tramite i social, ha divulgato un comunicato ufficiale riguardante l’errato smistamento di alcuni pacchetti e carte della popolare modalità FIFA 21 Ultimate Team. I feedback arrivati dalla community riguardavano l’impossibilità di riscattare dei pacchetti o delle carte dopo aver completato le SBC dedicate. Nelle ore successive la software house canadese ha provveduto a smistare nuovamente i contenuti per risolvere il problema. Nel momento in cui è iniziata la procedura di smistamento dei pacchetti e delle carte, per errore sono state smistate anche in account che non erano stati colpiti dal problema. Di conseguenza tutti coloro che erano riusciti a riscattare i premi completando le SBC si sono ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 16 marzo 2021) EA, tramite i social, ha divulgato un comunicato ufficiale riguardante l’errato smistamento die cartepopolare modalità21 Ultimate Team. I feedback arrivati dallariguardavano l’impossibilità di riscattare deio delle carte dopo aver completato le SBC dedicate. Nelle ore successive la software house canadese ha provveduto a smistare nuovamente i contenuti per risolvere il problema. Nel momento in cui è iniziata la procedura di smistamento deie delle carte, persono state smistate anche inche non erano stati colpiti dal problema. Di conseguenza tutti coloro che erano riusciti a riscattare i premi completando le SBC si sono ...

