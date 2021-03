Discesa femminile finali Lenzerheide 2021 in tv: canale, orario e diretta streaming (Di martedì 16 marzo 2021) Il programma della Discesa libera femminiledi Lenzerheide, valevole per le finali di Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. In Svizzera sarà in pista anche Sofia Goggia, che ha recuperato in tempo record dall’infortunio. L’azzurra proverà a difendere il primo posto nella classifica di specialità. La gara è in programma mercoledì 17 marzo alle ore 11, e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Il programma dellaliberadi, valevole per ledi Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. In Svizzera sarà in pista anche Sofia Goggia, che ha recuperato in tempo record dall’infortunio. L’azzurra proverà a difendere il primo posto nella classifica di specialità. La gara è in programma mercoledì 17 marzo alle ore 11, e sarà trasmessa intv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

