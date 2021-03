Dagli scarti di boschi del Cilento arriva una biomattonella (Di martedì 16 marzo 2021) AGI – Una bio-mattonella a impatto zero e plastic free, da utilizzare in diversi ambiti, dal packaging per prodotti agroalimentari all'edilizia, come pannello isolante termico o acustico. L'ha creata il gruppo di ricerca Zeb twd Zeeb coordinato da Antonella Violano, docente del dipartimento di Architettura e Disegno industriale dell'università ‘Luigi Vanvitelli', in collaborazione con una startup salernitana, Service Biotech, fondata dai giovani biotecnologi Salvatore Del Prete e Daniela Marasco. La start up quest'anno è risultata vincitrice nella sezione Circular Bioeconomy del BioInItaly National Roadshow, evento di Assobiotec in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center e da Cluster Spring, dedicato a ricercatori, imprese e aspiranti imprenditori. La sperimentazione è partita dai prodotti del sottobosco del monte Cervati e da quelli di scarto delle attività agricole e ... Leggi su agi (Di martedì 16 marzo 2021) AGI – Una bio-mattonella a impatto zero e plastic free, da utilizzare in diversi ambiti, dal packaging per prodotti agroalimentari all'edilizia, come pannello isolante termico o acustico. L'ha creata il gruppo di ricerca Zeb twd Zeeb coordinato da Antonella Violano, docente del dipartimento di Architettura e Disegno industriale dell'università ‘Luigi Vanvitelli', in collaborazione con una startup salernitana, Service Biotech, fondata dai giovani biotecnologi Salvatore Del Prete e Daniela Marasco. La start up quest'anno è risultata vincitrice nella sezione Circular Bioeconomy del BioInItaly National Roadshow, evento di Assobiotec in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center e da Cluster Spring, dedicato a ricercatori, imprese e aspiranti imprenditori. La sperimentazione è partita dai prodotti del sottobosco del monte Cervati e da quelli di scarto delle attività agricole e ...

Advertising

sulsitodisimone : Dagli scarti di boschi del Cilento arriva una biomattonella - myquantumsoul : Sono derivati dagli scarti, meglio se li avessero buttati via. Questa è una delle tante cose di cui non mi capacito - GiuStrawHat : @LeoRanghiero Si la natura di un obiettivo che lg ha recuperato dagli scarti ???? - nicolarsr : #Gas, dagli scarti nasce un tesoro Un pozzo petrolifero che trasforma il gas naturale di scarto in #Bitcoin è recen… - MouradAhmim : @claraspada @auroraluce9 - Romantico e sono orgoglioso Ammetto di essere caduto dagli incantesimi di quella magia… -