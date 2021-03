Covid | Crisanti e l’avvertimento in caso di una nuova variante

(Di martedì 16 marzo 2021) Alfie Borromeo Su questo tasto il virologo Andreabatte già da tempo: nella sorveglianza della circolazione di varianti del coronavirus l’Italia è in ritardo, come dimostrato dalla diffusione del ceppo inglese, in prevalenza su tutto il territorio nazionale. “Siamo indietro di tanto. Se arrivasse e cominciasse a circolare unapericolosa non ce ne accorgeremmo, non Improntaunika.it - Upday News.

Advertising

Corriere : Covid, Crisanti: «Alcune varianti totalmente invisibili ai test rapidi» - fanpage : L'allarme di Andrea Crisanti. - Claudio18709041 : RT @Zippo88lrr: Sono ormai quasi 2 mesi che la #Russia ha detto basta #lockdown Da 18.000 contagi passa a 9.500 A Mosca da 1042 ricoverati… - Luanastretti1 : RT @Zippo88lrr: Sono ormai quasi 2 mesi che la #Russia ha detto basta #lockdown Da 18.000 contagi passa a 9.500 A Mosca da 1042 ricoverati… - marco_cassisa : @boanerges573 @RosellaLara19 @ItalianoeRomano Non risulta. Dove ha trovato che astrazeneca produce vaccini Covid pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Crisanti

Adnkronos

Read More Salute Vaccino Astrazeneca:, 'Lo consiglio, indagare senza panico' 15 Marzo 2021 No al panico sul vaccino anti -AstraZeneca, "i dati che possediamo finora ci fanno stare ...racconta come funziona in Inghilterra 'In Inghilterra - ha evidenziato - hanno già fatto dodici settimane di restrizioni e elimineranno le prime probabilmente verso fine aprile, le ...TORONTO - Cresce la preoccupazione su scala globale attorno al vaccino AstraZeneca. Ieri, in seguito alla segnalazione di alcuni casi di trombosi in pazienti appena vaccinati, in via cautelativa è sta ...Su questo tasto il virologo Andrea Crisanti batte già da tempo: nella sorveglianza della circolazione di varianti del coronavirus l’Italia è in ...