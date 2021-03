Conferenza stampa Escalante: «Vogliamo giocarcela fino alla fine» (Di martedì 16 marzo 2021) Gonzalo Escalante ha parlato alla vigilia di Bayern Monaco-Lazio Gonzalo Escalante, centrocampista della Lazio, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Bayern Monaco. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU LAZIO NEWS 24 RUOLO – «Sognavo di giocare in Serie A, Leiva è un professionista top, io lo seguivo e continuo a farlo. Mi sento bene, ho spazio quando gioco e mi piace giocare davanti alla difesa». PARTITA – «Andiamo per giocarcela come sappiamo. Loro sono i campioni di tutto, sarà difficile, ma noi andremo lì per vincerla. Sarà importante per continuare su questa strada anche in campionato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Gonzaloha parlatovigilia di Bayern Monaco-Lazio Gonzalo, centrocampista della Lazio, ha parlato invigilia del match di Champions League contro il Bayern Monaco. LEGGI LAINTEGRALE SU LAZIO NEWS 24 RUOLO – «Sognavo di giocare in Serie A, Leiva è un professionista top, io lo seguivo e continuo a farlo. Mi sento bene, ho spazio quando gioco e mi piace giocare davantidifesa». PARTITA – «Andiamo percome sappiamo. Loro sono i campioni di tutto, sarà difficile, ma noi andremo lì per vincerla. Sarà importante per continuare su questa strada anche in campionato». Leggi su Calcionews24.com

