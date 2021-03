Bonus baby sitter 2021, a chi spetta e come richiederlo: le novità per autonomi e sanitari (Di martedì 16 marzo 2021) La didattica a distanza e la chiusura delle scuole d’infanzia ha messo in seria difficoltà i genitori nell’ultimo anno. E per dare loro un sostegno, è stato introdotto il Bonus baby sitter 2021. Si tratta di un voucher dal valore massimo di 100 euro settimanali, indirizzato a alcune categorie specifiche di lavoratori autonomi i cui figli di trovano in DAD o sono costretti in quarantena. Al momento è indirizzato ai lavoratori autonomi, agli operatori sanitari, ai medici e alle forze dell’ordine, ma non si esclude che possa essere ampliato ad altre categorie. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Bonus baby sitter 2021, a chi è rivolto Il Bonus baby ... Leggi su urbanpost (Di martedì 16 marzo 2021) La didattica a distanza e la chiusura delle scuole d’infanzia ha messo in seria difficoltà i genitori nell’ultimo anno. E per dare loro un sostegno, è stato introdotto il. Si tratta di un voucher dal valore massimo di 100 euro settimanali, indirizzato a alcune categorie specifiche di lavoratorii cui figli di trovano in DAD o sono costretti in quarantena. Al momento è indirizzato ai lavoratori, agli operatori, ai medici e alle forze dell’ordine, ma non si esclude che possa essere ampliato ad altre categorie. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta., a chi è rivolto Il...

Advertising

elenabonetti : Con l’ultimo decreto abbiamo introdotto per le famiglie il diritto al lavoro agile, i congedi parentali e il bonus… - AndreaOrlandosp : In Cdm via libera a risorse per congedi parentali, smart working e bonus baby sitter. Una buona notizia per lavorat… - elenabonetti : I congedi parentali, il diritto allo smartworking e il bonus baby sitter entrano nel decreto legge che abbiamo appe… - positanonews : Bonus baby sitter 2021: come funziona e a chi spetta tra le #news - robgar80 : @lasorelladiKarl 100€ a settimana come bonus baby sitter (quando per pagarle a settimana ce ne vogliono almeno 300€… -