Autocertificazione Covid marzo 2021: scarica il modulo pdf per zona rossa o arancione. Ecco quando serve (Di martedì 16 marzo 2021) Autocertificazione Covid marzo 2021: con il nuovo decreto Covid appena approvato, l'Italia diventerà zona rossa e arancione per buona parte del territorio a partire da lunedì. E con la nuova serrata... Leggi su feedpress.me (Di martedì 16 marzo 2021): con il nuovo decretoappena approvato, l'Italia diventeràper buona parte del territorio a partire da lunedì. E con la nuova serrata...

Advertising

sole24ore : #Covid, l’autocertificazione infondata non è mai reato. Il #Dpcm non è un provvedimento con forza sufficiente per d… - SkyTG24 : Dl Covid, ecco quando serve l'autocertificazione: tutti i casi nelle diverse zone - GazzettaDelSud : ?? #autocertificazione | Scarica il modulo pdf editabile. ?? #zonarossa #zonaarancione #Covid_19 #coronavirus… - Flipboard_IT : Dl Covid, tutti i casi in cui serve l'autocertificazione, via @SkyTG24 - infoitinterno : Dl Covid, ecco quando serve l'autocertificazione: tutti i casi nelle diverse zone -