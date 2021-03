Atp Acapulco 2021: Musetti si qualifica, Gaio no. Caruso sconfitto da Isner (Di martedì 16 marzo 2021) Lorenzo Musetti si qualifica per il tabellone principale del torneo Atp 500 di Acapulco (Messico, cemento indoor). Il giovane azzurro sconfigge in due set il portoghese Ferreira Silva con il punteggio di 6-4 6-2 dopo oltre un’ora e mezza di partita e vola nel main draw dove se la dovrà vedere con l’argentino Diego Schwartzman. Primo set tiratissimo e combattutissimo, deciso da un break in un interminabile quinto game vinto dall’azzurro. Sul 5-4 e servizio Lorenzo rimonta da 15-40 e sigilla la prima frazione di gioco. Nel secondo set equilibrio sino al 2-2 poi Musetti cambia marcia e con un parziale mortifero di quattro games di fila chiude la contesa a suo favore. Nulla da fare invece per Federico Gaio, sconfitto con un duplice 6-3 dallo statunitense Nakashima. I RISULTATI DELLA ... Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Lorenzosiper il tabellone principale del torneo Atp 500 di(Messico, cemento indoor). Il giovane azzurro sconfigge in due set il portoghese Ferreira Silva con il punteggio di 6-4 6-2 dopo oltre un’ora e mezza di partita e vola nel main draw dove se la dovrà vedere con l’argentino Diego Schwartzman. Primo set tiratissimo e combattutissimo, deciso da un break in un interminabile quinto game vinto dall’azzurro. Sul 5-4 e servizio Lorenzo rimonta da 15-40 e sigilla la prima frazione di gioco. Nel secondo set equilibrio sino al 2-2 poicambia marcia e con un parziale mortifero di quattro games di fila chiude la contesa a suo favore. Nulla da fare invece per Federicocon un duplice 6-3 dallo statunitense Nakashima. I RISULTATI DELLA ...

