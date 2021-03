Atlantia | CdA non sostituisce Sabrina Benetton Decide assemblea

(Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di, a seguito delle dimissioni rassegnate il 13 marzo dalla consigliera, “ha ritenuto di non procedere all’integrazione del consiglio mediante cooptazione in vista dell’degli azionisti che si terrà il 28 aprile 2021?. Lo si legge nella nota diffusa dopo il board, che ha anche prorogato al 27 marzo il termine per la revisione dell’offerta per ASPI. “Il consiglio ha quindi deliberato di integrare l’ordine del giorno della suddettacon l’inserimento del punto relativo alla nomina di un componente del consiglio di amministrazione. L’avviso di convocazione e la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno dell’– viene precisato – saranno pubblicati nei termini e con le ...

... presentata in data 24 febbraio, per l'acquisto dell'intera partecipazione dell'88% del capitale detenuta dain Aspi. Il consiglio ha accolto tale disponibilità con l'intento di verificare ...