AstraZeneca sospeso, Galli: "Stop fa danni, ritardo provoca morti" (Di martedì 16 marzo 2021) "Il vaccino AstraZeneca è sospeso e lo Stop farà danni". Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università Statale di Milano, oggi si esprime così ad Agorà dopo le news relative alla sospensione in Italia del vaccino covid AstraZeneca. Il farmaco è stato fermato dall'Aifa, l'agenzia nazionale del farmaco, a scopo precauzionale. Analoghi provvedimenti sono stati adottati in Germania, Francia, Spagna, Portogallo. L'Ema, l'agenzia europea del farmaco, si riunirà il 18 marzo per valutare la situazione. "Mi sembra di rivivere l'esperienza del 2014 quando fu ritirato un lotto di vaccino influenzale, il risultato fu che i 3 decessi attribuiti al vaccino si rivelarono assolutamente indipendenti. Il numero dei vaccinati over 65 calò drasticamente, scese dal 54% al 48%, il ...

