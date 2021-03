Astra Zeneca | sei Procure indagano sugli effetti del vaccino E a Napoli c’è un altro caso

(Di martedì 16 marzo 2021) In anticipo rispetto alla decisione di ieri dell’Aifa, che ha sospeso temporaneamente la somministrazione del, ben seiitaliane hanno avviato indagini per stabilire l’eventuale esistenza di un nesso tra il trattamento anti-Covid e alcune morti sospette. Nella giornata di ieri è arrivata la decisione dell’Agenzia Italiana del Farmaco di sospendere in blocco L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

ladyonorato : “in prossimita' temporale alle vaccinazioni con il vaccino Astra-Zeneca'. #sospensione #sonosicuri - ricpuglisi : Oh, io non c'entro niente con sospensione Astra Zeneca eh - galeazzobignami : Astra Zeneca. Ecco chi lo scelto. Ecco chi deve risponderne. - UgoFedeli : @emifittipaldi @lucadimartino13 Ma smetterla Astra zeneca problema di chi??????non ci arrivate ??????ecco perché stiamo m… - Oli_oleaster : RT @Brunomgiordano: Il governo Mattarella Draghi ha gestito con grande competenza e diciamolo pure un po' di eleganza e buongusto la vicend… -

Ultime Notizie dalla rete : Astra Zeneca

Un passo in più, mentre, però, il vaccinoveniva sospeso in cautelare visti casi di morte sospetta avvenuti negli ultimi giorni. Nel caso in cui Regione Lombardia volesse fornire delle ...Sospesa la somministrazione dianche a Unipd La programmazione dei prossimi giorni che prevedeva l'utilizzo del vaccino di AstraZeneca è stata annullata al fine di consentire una nuova ...La sospensione precauzionale di tutte le dosi del vaccino AstraZeneca ha colto di sorpresa i modenesi che ieri si sono presentati all’hangar 3 dell’ex caserma Setti, in via Minutara ...Dopo la sospensione cautelativa del vaccino AstraZeneca, "l'auspicio è che già giovedì Ema ci dia risposte sufficienti per poter ripartire". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ...