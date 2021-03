Aereo si schianta contro un Suv | morte tre persone | tra le vittime anche un bambino

(Di martedì 16 marzo 2021) Un velivolo monomotore ha urtato i cavi elettrici per poirsiun’auto. Nell’incidente, oltre ai due occupanti, è mortoun ragazzino. Salvo l’automobilista L’intera comunità è incredula e sconvolta per il grave incidenteavvenuto nel sud della Florida nelle scorse ore e costato la vita a tre, tra le quali un L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

statodelsud : Florida, aereo si schianta contro un Suv ed esplode | video - Pino__Merola : Florida, aereo si schianta contro un Suv ed esplode | video - serenel14278447 : Florida, un aereo si schianta su un Suv ed esplode: il video dello spaventoso incidente - Today_it : Aereo si schianta contro una macchina: tre morti, tra cui un bambino - Italia_Notizie : Usa, aereo precipita e si schianta contro un’auto: tre morti. Le immagini dell’incidente -

Ultime Notizie dalla rete : Aereo schianta

Incidente pazzesco in Florida, dove unmonomotore con due persone a bordo si è schiantato su un Suv che trasportava un adulto e un bambino. Il pilota e il passeggero sono morti sul colpo, l'adulto e il bambino nel Suv sono rimasti ...Incidente pazzesco in Florida, dove unmonomotore con due persone a bordo si è schiantato su un Suv che trasportava un adulto e un bambino. Il pilota e il passeggero sono morti sul colpo, l'adulto e il bambino nel Suv sono rimasti ...Nell’incidente, oltre ai due occupanti, è morto anche un ragazzino. Salvo l’automobilista L’intera comunità è incredula e sconvolta per il grave incidente aereo avvenuto nel sud della Florida nelle ...Dalla Florida arrivano le immagini scioccanti dell'incidente tra un aereo e un'auto nella città di Pembroke Pines. Lunedì pomeriggio un aereo da turismo con due persone a ...