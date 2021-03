2021 Roush F150 | un Raptor in versione “economica”

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 16 marzo 2021) Il Fordcosta troppo o non è abbastanza potente? O non sopportate il sound del V6 turbo? Qualunque sia la ragione del vostro rifiuto, sappiate che non dovrete rinunciare al pick up mangia fango.Performance, noto preparatore di modelli Ford, ha presentato il kit per la condel modellodell’, che gli