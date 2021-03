Xiaomi non sarà più nella lista nera degli USA. Il Distretto di Colombia le dà ragione e bacchetta il Dipartimento della Difesa (Di lunedì 15 marzo 2021) Xiaomi non può essere una società militare comunista cinese per il semplice fatto di investire in 5G e IA. La Corte Distrettuale per il Distretto di Columbia dà ragione a Xiaomi con un memorandum e dà inizio alla sua liberazione dal ban finanziario americano.... Leggi su dday (Di lunedì 15 marzo 2021)non può essere una società militare comunista cinese per il semplice fatto di investire in 5G e IA. La Corte Distrettuale per ildi Columbia dàcon un memorandum e dà inizio alla sua liberazione dal ban finanziario americano....

