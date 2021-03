Vaticano: “No a benedizione unioni omosessuali” (Di lunedì 15 marzo 2021) La Chiesa ribadisce il suo no alla benedizione delle unioni gay, anche se si tratta di relazioni stabili. Il matrimonio, dice il Vaticano, è solo l’unione indissolubile tra un uomo e una donna. Lo spiega la Congregazione per la Dottrina della Fede, con la risposta a un ’dubium’ presentato. Il documento ha l’ok del Papa. E, dunque, non è lecito che i sacerdoti benedicano le coppie omosessuali che chiedono un riconoscimento religioso della loro unione. Il Papa è stato informato e “ha dato il suo assenso” alla pubblicazione della risposta e della nota esplicativa che la accompagna firmata dal Prefetto, il cardinale Luis Ladaria, e dal Segretario, l’arcivescovo Giacomo Morandi. La Congregazione per la Dottrina della Fede precisa tuttavia che il no alle unioni gay non esclude che “vengano impartite ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) La Chiesa ribadisce il suo no alladellegay, anche se si tratta di relazioni stabili. Il matrimonio, dice il, è solo l’unione indissolubile tra un uomo e una donna. Lo spiega la Congregazione per la Dottrina della Fede, con la risposta a un ’dubium’ presentato. Il documento ha l’ok del Papa. E, dunque, non è lecito che i sacerdoti benedicano le coppieche chiedono un riconoscimento religioso della loro unione. Il Papa è stato informato e “ha dato il suo assenso” alla pubblicazione della risposta e della nota esplicativa che la accompagna firmata dal Prefetto, il cardinale Luis Ladaria, e dal Segretario, l’arcivescovo Giacomo Morandi. La Congregazione per la Dottrina della Fede precisa tuttavia che il no allegay non esclude che “vengano impartite ...

MediasetTgcom24 : Il Vaticano: 'Non si può impartire la benedizione alle coppie gay, sarebbe illegittimo' - repubblica : ?? Il Vaticano dice no alla benedizione delle unioni omosessuali - giomo2 : RT @fanpage: “La benedizione delle unioni omosessuali non può essere considerata lecita”: la presa di posizione del Vaticano - DitoAll : '' Vaticano: non è lecito impartire la benedizione a unioni omosessuali: “Dio non può benedire il peccato”'' Loro… - svaroschidiego : Il #Vaticano boccia la benedizione alle coppie gay 'non sono mica bambini!' #15Marzo #coppiegay #benedizioni # -