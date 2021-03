Vaccino non dovuto, sindaco si difende: “Iscritto sulla piattaforma regionale, tutto trasparente” (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Da giorni è destinatario del fuoco delle polemiche per aver avuto un Vaccino, peraltro il tanto “temuto” Astrazeneca, di cui non avrebbe avuto diritto. Ed oggi Giuseppe Guida, sindaco di Arienzo (Caserta) e presidente dell’Agis (Agenzia della Provincia che gestisce gli impianto sportivi), esce allo scoperto con una nota in cui chiarisce di aver “fatto tutto regolarmente”, di essersi dunque registrato sulla piattaforma regionale “Sinfonia”, in qualità di sindaco, e che se c’è stato qualche errore, è stato “del sistema di prenotazione per i vaccini”. “In ogni caso – dice – non ho tolto la dose a nessuno”. Guida ha ricostruito tutti i passaggi della vicenda. “Il due marzo – spiega – mi è arrivata la richiesta dalla Regione di inserire ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Da giorni è destinatario del fuoco delle polemiche per aver avuto un, peraltro il tanto “temuto” Astrazeneca, di cui non avrebbe avuto diritto. Ed oggi Giuseppe Guida,di Arienzo (Caserta) e presidente dell’Agis (Agenzia della Provincia che gestisce gli impianto sportivi), esce allo scoperto con una nota in cui chiarisce di aver “fattoregolarmente”, di essersi dunque registrato“Sinfonia”, in qualità di, e che se c’è stato qualche errore, è stato “del sistema di prenotazione per i vaccini”. “In ogni caso – dice – non ho tolto la dose a nessuno”. Guida ha ricostruito tutti i passaggi della vicenda. “Il due marzo – spiega – mi è arrivata la richiesta dalla Regione di inserire ...

