Vaccino AstraZeneca, arriva la sospensione: stop in tutta Italia (Di lunedì 15 marzo 2021) Vaccino AstraZeneca, la Procura di Biella ordina il sequestro mentre l’Aifa sospende la somministrazione su tutto il territorio nazionale JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Imagesstop al Vaccino AstraZeneca in tutta Italia. La disposizione è arrivata dall’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, poco dopo la notizia che la Procura della Repubblica di Biella che sta indagando per omicidio colposo sulla morte del docente deceduto dopo la somministrazione del siero – anche se la correlazione tra i due eventi è ancora da verificare così come negli altri casi – ha disposto il sequestro delle dosi. Il lotto Abv5811, di cui faceva parte la dose del docente Sandro Tognatti, è stato sequestrato in tutto il territorio nazionale. 393.600 ... Leggi su ck12 (Di lunedì 15 marzo 2021), la Procura di Biella ordina il sequestro mentre l’Aifa sospende la somministrazione su tutto il territorio nazionale JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Imagesalin. La disposizione èta dall’Aifa, l’Agenziana del Farmaco, poco dopo la notizia che la Procura della Repubblica di Biella che sta indagando per omicidio colposo sulla morte del docente deceduto dopo la somministrazione del siero – anche se la correlazione tra i due eventi è ancora da verificare così come negli altri casi – ha disposto il sequestro delle dosi. Il lotto Abv5811, di cui faceva parte la dose del docente Sandro Tognatti, è stato sequestrato in tutto il territorio nazionale. 393.600 ...

Advertising

RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - Agenzia_Ansa : Il Piemonte sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca a seguito della morte di un docente poche ore dopo… - you_trend : ?? #BREAKING @Aifa_ufficiale vieta in tutta Italia l'uso del vaccino #AstraZeneca - Yogaolic : RT @GeopoliticalCen: L’AIFA ha sospeso, in via precauzionale, l’utilizzo del vaccino AstraZeneca in tutta Italia. Stessa decisione in Germa… - tomasonidiego : RT @you_trend: ?? #BREAKING @Aifa_ufficiale vieta in tutta Italia l'uso del vaccino #AstraZeneca -