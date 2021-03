Traffico Roma del 15-03-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati dalla nostra redazionegeneralmente scorrevole lungo le principali arterie della città qualche difficoltà è causata da alcuni incidenti rallentamenti per un incidente sono Infatti segnalati in via Crescenzio all’altezza di via Tibullo è in via della Sorbona all’altezza di via Carcaricola da oggi al 6 aprile parchi delle ZTL sia diurne sia notturne saranno Dunque accesso libero nelle zonelimitato del centro storico Tridente Trastevere Testaccio è San Lorenzo restano attive solo le ZTL vam e merci emergenza covid da oggi 15 marzo il Lazio da giallo passa in zona rossa tra le restrizioni negozi chiusi tranne quelli di prima necessità didattica a distanza e spostamenti solo per validi motivi certificati per i tagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...