Superbonus 110%, proroga fino al 2023: la bozza del Recovery Plan (Di lunedì 15 marzo 2021) Il governo Draghi sta riflettendo sull'inserimento del Superbonus del 110% all'interno del Recovery Plan, con conseguente proroga al 2023: tutti i dettagli Nella bozza del Recovery Plan, a pagina 102 delle schede Missione 2 (green revolution), si legge: "Il Milestone identificato è l'approvazione dell'estensione della misura del Superbonus per interventi effettuati fino al 31 dicembre L'articolo proviene da Inews.it.

