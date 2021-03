SpaceX: nuovo record del Falcon 9 con il lancio di 60 satelliti Starlink (Di lunedì 15 marzo 2021) Un razzo Falcon 9 di SpaceX ha lanciato l’ultimo lotto di 60 satelliti Starlink in orbita domenica, ed è tornato sulla Terra con successo, atterrando sulla sua nave drone ‘Of Course I Still Love You‘ nell’Oceano Atlantico, ha annunciato la società. La missione di domenica ha segnato un record, essendo il nono volo con atterraggio riuscito per il Falcon 9, ha dichiarato SpaceX, che faceva parte di cinque precedenti lanci Starlink e la missione DM-1 per la sua capsula Crew Dragon. I satelliti fanno parte della crescente costellazione Starlink, che SpaceX sta costruendo per fornire connettività internet alle aree rurali della Terra. La società ha il permesso di lanciare 12.000 ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 15 marzo 2021) Un razzo9 diha lanciato l’ultimo lotto di 60in orbita domenica, ed è tornato sulla Terra con successo, atterrando sulla sua nave drone ‘Of Course I Still Love You‘ nell’Oceano Atlantico, ha annunciato la società. La missione di domenica ha segnato un, essendo il nono volo con atterraggio riuscito per il9, ha dichiarato, che faceva parte di cinque precedenti lancie la missione DM-1 per la sua capsula Crew Dragon. Ifanno parte della crescente costellazione, chesta costruendo per fornire connettività internet alle aree rurali della Terra. La società ha il permesso di lanciare 12.000 ...

