Selvaggia Lucarelli furiosa con Giletti: la verità sul bacio a Fabrizio Corona (Di lunedì 15 marzo 2021) Selvaggia Lucarelli getta altra benzina sul fuoco del “caso” Corona: “Giletti replica alla mia critica con la foto di un bacio, che bassezza”. Con un lunghissimo post sui suoi profili social Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare Massimo Giletti che ieri, nel corso della puntata di “Non è l’Arena”, ha risposto all’accusa di essere una delle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021)getta altra benzina sul fuoco del “caso”: “replica alla mia critica con la foto di un, che bassezza”. Con un lunghissimo post sui suoi profili socialtorna ad attaccare Massimoche ieri, nel corso della puntata di “Non è l’Arena”, ha risposto all’accusa di essere una delle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

GianluigiNuzzi : Solidarietà’ alla giornalista scientifica Margherita Fronte di Focus @Focus_it e Salvatore Merlo @SalvatoreMerlo de… - ilfoglio_it : A proposito di priorità vaccinali e #VaccinoAiGiornalisti. Ieri è andato in scena lo scontro tra il giornalismo sci… - ilfoglio_it : Il paragiornalismo dilaga nei social dove Selvaggia #Lucarelli non solo richiede per sé il vaccino ma stabilisce il… - abbogotusa : Vorrei chiedere a Selvaggia Lucarelli se secondo lei sono questi i giornalisti che rappresentano una necessità per… - iostoconMeloni1 : RT @nonelarena: #nonelarena Massimo #Giletti contro Selvaggia #Lucarelli: 'Non credo di aver danneggiato Fabrizio #Corona, ho cercato di da… -