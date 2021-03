Se fossi coraggiosa vorrei prendermi della pazza allarmistaaaaaaa stragistaaaaaa

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 15 marzo 2021) E se provassimo a trattare gli adulti da adulti? Lo so, è una proposta estremista; innanzitutto perché dovremmo prima trovare un accordo sulla definizione di «adulti»: Enrico Letta vuole far votare i sedicenni, secondo me fino ai trentacinque l’umanità non è neanche in grado di decidere cosa vuole per cena; e poi perché gli adulti proprio non vogliono essere trattati da adulti. Lo si è capito col titolo di Repubblica su Astra Zeneca, quello che – santo cielo – conteneva la parola «paura». Siete dei terroristiiii, mia zia centocinquenne ora non si vuole più vaccinareeee, mio cugino medico ha ricevuto cinque disdette di prenotati per il vaccinoooo, se la campagna vaccinale fallirà sarà colpa vostraaaa, siete degli stragistiiii, per vendere quattro copie in piùùùù (un giorno voglio trasferirmi anch’io sul pianeta di quelli che chiedono all’edicolante di fargli vedere tutte le prime pagine ...