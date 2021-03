Sci alpino | Coppa del Mondo finali Lenzerheide | confermata prova discesa | c’è Sofia Goggia

(Di lunedì 15 marzo 2021)sarà al via dellacronometrata dellalibera femminile di, dove stanno per prendere il via ledelladel2020/2021. Dopo che le prime due prove erano state annullate per l’abbondante nevicata che ha coinvolto la località svizzera, gli organizzatori hanno confermato ladi martedì 16 marzo.torna quindi al cancelletto di partenza a tempo di record, dopo l’ennesimo infortunio che le ha impedito di gareggiare ai Mondiali di Cortina. La bergamasca si gioca quindi ladi specialità, ma la pattuglia azzurra sarà molto folta visto che sono attese al via anche Pirovano, Curtoni, Brignone, Bassino, Delago e Marsaglia. SportFace.

Advertising

_Carabinieri_ : I Campionati del mondo junior di sci alpino a Bansko (BUL) si chiudono alla grande per l'Italia con Sophie Mathiou… - sportface2016 : #Sci Sofia #Goggia attesa domani nella prova della discesa libera delle finali di Coppa del Mondo - codeghino10 : RT @RaiSport: ?? #Scialpino: mercoledì le finali a #Lenzerheide, l'#Italia tifa #Goggia L'azzurra, reduce dall'#infortunio al piatto tibial… - RaiSport : ?? #Scialpino: mercoledì le finali a #Lenzerheide, l'#Italia tifa #Goggia L'azzurra, reduce dall'#infortunio al pia… - Wally_84 : RT @Fisiofficial: Volete conoscere tutte le gare di questa settimana? Eccole!! -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

...record si è ripresa dalla frattura composta del piatto tibiale del ginocchio destro del 31 gennaio scorso (che le è costata la partecipazione ai mondiali di Cortina) e subito si è rimessa sugli, ...Da Soelden a Lenzerheide: anche questo viaggio della Coppa del Mondo dista per arrivare alla fine, con le Finali svizzere (17 - 21 marzo) teatro di gara per l assegnazione degli ultimi verdetti. Come al solito, in ogni gara parteciperanno i migliori 25 della ...Sofia Goggia sarà al via della prova cronometrata della discesa libera femminile di Lenzerheide, dove stanno per prendere il via le finali della Coppa del Mondo 2020/2021. Dopo che le prime due prove ...Sci alpino - Finali Coppa del Mondo Lenzerheide 2021: il programma, le date, gli orari, quando sono e come vedere le gare in diretta tv e streaming ...