SAN PATRIZIO 2021, SI, LA FESTA E' QUI! (Di lunedì 15 marzo 2021) La celebrazione di San PATRIZIO e della sua valenza simbolica per gli irlandesi di tutto il mondo non può essere scissa dalla gioia di festeggiare tutti insieme senza barriere tra stati e continenti. Ed è per questo che Turismo Irlandese ha voluto creare la speciale serata "St Patrick's Day at Home with Tourism Ireland", capace di far sentire in contatto milioni di persone in tutto il mondo, portando nelle loro case una fetta del St. Patrick's Day. Ogni attività dell'evento sarà, naturalmente, organizzata nel pieno rispetto della sicurezza. "St Patrick's Day at Home" sarà trasmesso in diretta streaming dall'Isola d'Irlanda il 17 marzo, a partire dalle ore 20,00. Durerà 90 minuti e metterà insieme tutti gli elementi legati alla celebrazione di San PATRIZIO: musica, pub che hanno fatto la storia, danze tradizionali e moderne, Irish style e creatività.

