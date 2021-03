"Rosalinda Cannavò seguiva un santone": la testimonianza shock a Non è l'Arena (Di lunedì 15 marzo 2021) Un testimone anonimo ha affermato durante Non è l'Arena di Massimo Giletti che Rosalinda Cannavò era una seguace di un santone Rosalinda Cannavò era seguace di un santone? La rivelazione shock è stata fatta da un testimone anonimo durante l'ultima puntata di Non è l'Arena di Massimo Giletti. La fine del Grande Fratello Vip 5 ha riaperto il cosiddetto Ares Gate, lo scandalo scoppiato nella casa del reality su cui la procura di Roma ha ascoltato nei giorni scorsi Rosalinda Cannavò, che durante il reality dichiarò che per la morte del produttore Teodosio Losito si poteva parlare di "istigazione al suicidio". Ieri sera Massimo Giletti ha intervistato un testimone, rimasto anonimo, che ha descritto una ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 marzo 2021) Un testimone anonimo ha affermato durante Non è l'di Massimo Giletti cheera una seguace di unera seguace di un? La rivelazioneè stata fatta da un testimone anonimo durante l'ultima puntata di Non è l'di Massimo Giletti. La fine del Grande Fratello Vip 5 ha riaperto il cosiddetto Ares Gate, lo scandalo scoppiato nella casa del reality su cui la procura di Roma ha ascoltato nei giorni scorsi, che durante il reality dichiarò che per la morte del produttore Teodosio Losito si poteva parlare di "istigazione al suicidio". Ieri sera Massimo Giletti ha intervistato un testimone, rimasto anonimo, che ha descritto una ...

ErykahKeky : RT @BiasiErika: Questa è Rosalinda Cannavò,colei che nonostante abbia l'umore a terra,continua a metterci la faccia su una tematica delicat… - TheUkraineYana : @partesipanti User Rosalinda_cannavo ha fatto il suo lavoro - AleAsrTotti10 : Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più di Rosalinda Cannavò… - margher15454441 : @stefyorlando Su questo do ragione, Samantha sbaglió, come ha sbagliato ieri nel negare questo fatto ke nn fu punit… - HizzieIsForever : RT @PeabodyKc: @Parpiglia @giornalettismo Beh.. forse Adesso l'opinione pubblica comincerà ad aprire gli occhi.. e chi sta buttando fango s… -

