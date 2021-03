Rischio Vaccino AstraZeneca | i soggetti con trombosi o embolie sono appena 37 su 17 milioni di vaccinati | i dati

(Di lunedì 15 marzo 2021) Lunedì 15 marzo l’Aifa ha annunciato che estenderà “in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema”, il divieto di utilizzo delCovid-19 “su tutto il territorio nazionale”. La decisione, come ha spiegato l’Agenzia, è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei e “ulteriori approfondimentiattualmente in corso” dopo alcuni “recentissimi e pochissimi casi” di eventi avversi in donne e giovani. “Ciò ha suggerito uno stop di verifiche prima di ripartire”, ha spiegato Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa, a Radio Capital. Lo stop sarebbe insomma cautelativo, il pronunciamento finale dell’Ema è atteso per giovedì. Gli eventi sospetti che hanno spinto l’Ema e l’Aifa a sospendere la somministrazione del...

Agenzia_Ansa : Le autorità sanitarie dell'Irlanda chiedono al governo di sospendere il vaccino AstraZeneca dopo aver analizzato nu… - TgLa7 : ??Ema su #AstraZeneca: 'Mentre continua l'indagine, l'Ema rimane attualmente dell'opinione che i benefici del vaccin… - LaStampa : Le autorità sanitarie dell’Irlanda chiedono la sospensione del vaccino AstraZeneca: nuovo studio norvegese sul risc… - GianlucaGioetti : @TaniaTortelli Sono d'accordo sulla matematica ma attenzione a porre così la questione: da una parte è un virus e s… - italianfirst2 : RT @ChiodiDonatella: #ITALIA DA OGGI #ZONAROSSA Lo stop al #vaccino #AstraZeneca. #Pianovaccinale a rischio caos. E il nuovo #segretarioPd… -

Ad evidenziare come non ci sia un maggiordi trombosi legato alè anche la Società Italiana per lo Studio dell'Emostasi e della Trombosi (SISET). Al 10 marzo, il sistema di vigilanza ......in questi giorni per capire come usare al meglio ilAstraZeneca, ma i dati a oggi raccolti non evidenziano rischi' . E l'Ema dal canto suo, giorni fa aveva fatto sapere che 'ildi ...La decisione di Regione, Ats e Asst fa mette il freno al la campagna vaccinale. Il direttore Stradoni: «Non ci fermiamo, proseguiremo col vaccino della Pfizer» ...La sospensione della somministrazione per il vaccino di AstraZeneca decisa dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa su tutto il territorio nazionale - dopo ...