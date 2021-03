Pomeriggio Cinque, ‘stoccata’ di Barbara D’Urso: “Non li sopporto” – FOTO (Di lunedì 15 marzo 2021) Negli studi di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso non le ha mandate a dire nemmeno oggi e ha ripreso un suo ospite. Di chi si tratta Come ogni giorno, Barbara D’Urso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 15 marzo 2021) Negli studi dinon le ha mandate a dire nemmeno oggi e ha ripreso un suo ospite. Di chi si tratta Come ogni giorno,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

Ross128b3 : C’è chi alle cinque di pomeriggio ancora rosica e chi si fa un thè elastico see the difference #tzvip #sovip - semplici8 : @paolinab @caterita2008 @deb8479eaeef410 @NOprisonersEVER @ernoirsfina_ @donnadimezzo @Lukazzu @klaatu29 @alepaolux… - LinkaTv : E' iniziato Pomeriggio Cinque su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - GrottadiMerlino : Io e la mia fame di schifezze delle cinque del pomeriggio peggiore anche della sete di anime di #Stormbringer quand… - Schizzetta74 : @fraversion Non è la prima volta che capita in un programma della D'Urso, durante il gfvip2 un ospite di pomeriggio… -