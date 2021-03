Pietro Delle Piane, è guerra con Temptation Island: spuntano i “video” della verità e anche Bisciglia si ribella (Di martedì 16 marzo 2021) Una frase, pronunciata così in diretta a sua “discolpa” nel salottino televisivo di Barbara d’Urso, ha provocato un vero e proprio domino dove a cedere sono tutte le tessere, inferocite. Tutta la macchina di Temptation Island si ribella davanti alle parole di Pietro Delle Piane, pronunciate a Live – Non è la d’Urso dove era protagonista Delle 5 sfere insieme alla compagna ritrovata, Antonella Elia. Pietro Delle Piane e il “copione” recitato a Temptation Island “Per recitazione o per amore della verità?“, sono le ultime parole che arrivano dal profilo di Temptation Island, il programma televisivo made in ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 16 marzo 2021) Una frase, pronunciata così in diretta a sua “discolpa” nel salottino televisivo di Barbara d’Urso, ha provocato un vero e proprio domino dove a cedere sono tutte le tessere, inferocite. Tutta la macchina disidavanti alle parole di, pronunciate a Live – Non è la d’Urso dove era protagonista5 sfere insieme alla compagna ritrovata, Antonella Elia.e il “copione” recitato a“Per recitazione o per amore?“, sono le ultime parole che arrivano dal profilo di, il programma televisivo made in ...

Advertising

trash_italiano : Siamo passati alle scene inedite di Temptation contro Pietro Delle Piane AH - vaticannews_it : #14marzo Nella Messa in San Pietro per i 500 anni dell’evangelizzazione delle #Filippine, #PapaFrancesco ringrazia… - bellicapelli15 : Temptation Island, Manila Nazzaro a Pietro Delle Piane: “Se hai recitato hai fatto male ad Antonella Elia e a te st… - bellicapelli15 : Temptation Island, Filippo Bisciglia contro Pietro Delle Piane: “Ci sono rimasto troppo male”… - BISLACCO3 : RT @tvblogit: In una nota stampa, @QuiMediaset_it conferma che è stata avviata un'azione legale contro Pietro delle Piane in seguito alle a… -