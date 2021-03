Piemonte:”Solo associazioni pro-vita nei consultori” (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Piemonte torna al centro di un dibattito per l’interruzione volontaria di gravidanza. La regione infatti, dopo gli ostacoli posti alla RU486, la quale non può essere somministrata nei consultori, ha stabilito che, proprio all’interno di queste strutture, vi operino soltanto associazioni pro-vita. photo credit: provitaefamiglia.it Tutto è partito da un testo presentato dall’assessore agli affari legali Maurizio Marrone di Fratelli d’Italia, il quale ha proposto di aprire – con finanziamenti pubblici- sportelli gestiti dalle associazioni pro-vita. associazioni contrarie alla 194, col compito di accogliere le donne decise ad interrompere la gravidanza, per dissuaderle. È stata già inviata alle ASL, la determinazione per il bando finalizzato alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Iltorna al centro di un dibattito per l’interruzione volontaria di gravidanza. La regione infatti, dopo gli ostacoli posti alla RU486, la quale non può essere somministrata nei, ha stabilito che, proprio all’interno di queste strutture, vi operino soltantopro-. photo credit: proefamiglia.it Tutto è partito da un testo presentato dall’assessore agli affari legali Maurizio Marrone di Fratelli d’Italia, il quale ha proposto di aprire – con finanziamenti pubblici- sportelli gestiti dallepro-contrarie alla 194, col compito di accogliere le donne decise ad interrompere la gravidanza, per dissuaderle. È stata già inviata alle ASL, la determinazione per il bando finalizzato alla ...

