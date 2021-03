Panchine ‘sigillate’ a Torrione | libere a Pastena e al porticciolo… VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Ben lungi dall’essere condivisa, la decisione del Comune di ‘sigillare’ con del nastro bianco e rosso alcunedel lungomare diha suscitato, perlopiù, curiosità. Ai ‘commentatori’ è bastato spostarsi di qualche centinaia di metri per notare come le omologhe del lungomare disiano state invece lasciate di libera fruizione, così come quelle del porticciolo (vedi foto in basso). E così via. Decisione, quindi, iniqua e alquanto strana: Salerno è in ‘zona rossa’. Formalmente coloro che escono di casa debbono avere un valido motivo per farlo. Quest’inasprimento (ancorché a macchia di leopardo) è sembrata una forzatura inutile. Tanto che – anche a– chi ha deciso di sedersi, lo ha fatto lo stesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.