Oscar | Italia in nomination con Pausini e “Pinocchio” di Garrone

ROMA (ITALPRESS) – Italia candidata agli Oscar con Laura Pausini per la miglior canzine originale "Io sì", vincitrice del Golden Globe, e per i costumi di "Pinocchio" di Matteo Garrone (di Massimo Cantini Parrini). Niente da fare per "Notturno" di Francesco Rosi che resta fuori dalle nomination nella categoria documentari.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

