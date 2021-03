Oscar francesi “a luci rosse”: estremo gesto dell’attrice sul palco – VIDEO (Di lunedì 15 marzo 2021) Incredibile quanto avvenuto nel corso della cerimonia di consegna dei “premi Oscar” francesi. L’altra sera un’attrice si è completamente denudata sul palco. La spiegazione del suo gesto di protesta. gesto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 15 marzo 2021) Incredibile quanto avvenuto nel corso della cerimonia di consegna dei “premi. L’altra sera un’attrice si è completamente denudata sul. La spiegazione del suodi protesta.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Corinne Masiero resta nuda sul palco dei premi Cesar. L'attrice 57enne ha inscenato la clamorosa protesta nella notte degli oscar francesi per ...

Nulla del genere era mai successo in 46 anni di serate per la consegna degli Oscar francesi. Fa eccezione Marina Fois, l'attrice che ha presentato la serata e che è stata unanimemente lodata.

César 2021, agli Oscar francesi vince 'Addio idioti' di Dupontel.

