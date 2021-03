Nascar, Phoenix: vittoria per Martin Truex Jr, (Di lunedì 15 marzo 2021) Quinto vincitore diverso in cinque round 2021 per la Nascar a Phoenix . Sulla pista da un miglio del deserto dell'Arizona, caratterizzata da una forma unica da ovale 'schiacciato", gli assi più ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 15 marzo 2021) Quinto vincitore diverso in cinque round 2021 per la. Sulla pista da un miglio del deserto dell'Arizona, caratterizzata da una forma unica da ovale 'schiacciato", gli assi più ...

Dewsonjo1 : RT @Italiaracing: In #NASCAR a Phoenix, @MartinTruex_Jr è il 5° vincitore in 5 gare - Italiaracing : In #NASCAR a Phoenix, @MartinTruex_Jr è il 5° vincitore in 5 gare - DanieleFassina : RT @P300it: NASCAR | XFINITY SERIES: AUSTIN CINDRIC SI CONFERMA ANCORA A PHOENIX di Gabriele Dri Troverete l'articolo sulla nostra pagina… - leopnd1 : Prima caution di giornata in quel di @phoenixraceway... @Alex_Bowman si gira, ma riesce a continuare... #NASCAR… - leopnd1 : @MartinTruex_Jr da un bel bacio al muro in uscita di curva 2... #NASCAR #Phoenix #Instacart500 ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Nascar Phoenix Nascar, Phoenix: vittoria per Martin Truex Jr, Quinto vincitore diverso in cinque round 2021 per la Nascar a Phoenix . Sulla pista da un miglio del deserto dell'Arizona, caratterizzata da una forma unica da ovale 'schiacciato", gli assi più blasonati della categoria sono tornati ad imporsi, ...

Truex jr vince a Phoenix, Hamlin è terzo: esulta la Toyota Con un colpo di mano negli ultimi giri, Martin Truex ha vinto a Phoenix la sua prima gara Nascar in stagione, 28esima della carriera e nona da quando corre su Toyota nella Joe Gibbs Racing. Ciliegina sulla torta, Truex ha battuto i finalisti degli ultimi quattro ...

NASCAR | Phoenix : Martin Truex Jr sconfigge l'armata Penske LiveGP.it Truex jr vince a Phoenix, Hamlin è terzo: esulta la Toyota Prima vittoria stagionale del pilota della Joe Gibbs Racing, davanti a Chase Elliott. Prossimo appuntamento ad Atlanta nel weekend del 21 marzo ...

Truex si prende la vittoria Martin Truex Jr. è tornato al successo nell'appuntamento della NASCAR Cup a Phoenix. Sul triovale "schiacciato" dell'Arizona, il pilota di Joe Gibbs ha sorpassato Joey Logano in occasione dell'ultimo ...

