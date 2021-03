Milano: centrodestra attacca, ‘basta Area C in zona rossa, è follia’ (Di lunedì 15 marzo 2021) Milano, 15 mar. (Adnkronos) – Il Comune di Milano ha deciso di mantenere attive, anche con l’avvio della zona rossa, le restrizioni di Area C per l’ingresso in città delle auto e il centrodestra insorge. “Complimenti, non c’è che dire, davvero una bella idea quella di tassare i milanesi che continueranno a doversi muovere per lavoro in nome di un ambientalismo di facciata. Mi sembra una follia”, dice il commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier, Stefano Bolognini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021), 15 mar. (Adnkronos) – Il Comune diha deciso di mantenere attive, anche con l’avvio della, le restrizioni diC per l’ingresso in città delle auto e ilinsorge. “Complimenti, non c’è che dire, davvero una bella idea quella di tassare i milanesi che continueranno a doversi muovere per lavoro in nome di un ambientalismo di facciata. Mi sembra una follia”, dice il commissario provinciale didella Lega Salvini Premier, Stefano Bolognini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

