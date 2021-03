Milan, Theo Hernandez attacca l’arbitro Pasqua su Instagram e poi rimuove il post: rischia la squalifica? (Di lunedì 15 marzo 2021) Theo Hernandez si è reso protagonista di un episodio discutibile, successivamente a Milan-Napoli (0-1), incontro valido per la ventisettesima giornata della Serie A 2020/2021. L’esterno difensivo iberico ha contestato duramente una decisione dell’arbitro Fabrizio Pasqua, a suo modo di pensare reo di non aver sanzionato i partenopei con un calcio di rigore, per fallo di Bakayoko su lui stesso, in area di rigore. L’episodio è accaduto all’88’ e ha infiammato gli animi dei rossoneri, furiosi per la mancata concessione del penalty. Hernandez ha pubblicato una storia su Instagram, allegando uno scatto rappresentante Pasqua e affiancando a esso delle emoticon eloquenti, evidenziando la gestione della gara rivedibile dell’arbitro italiano. Il ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021)si è reso protagonista di un episodio discutibile, successivamente a-Napoli (0-1), incontro valido per la ventisettesima giornata della Serie A 2020/2021. L’esterno difensivo iberico ha contestato duramente una decisione delFabrizio, a suo modo di pensare reo di non aver sanzionato i partenopei con un calcio di rigore, per fallo di Bakayoko su lui stesso, in area di rigore. L’episodio è accaduto all’88’ e ha infiammato gli animi dei rossoneri, furiosi per la mancata concessione del penalty.ha pubblicato una storia su, allegando uno scatto rappresentantee affiancando a esso delle emoticon eloquenti, evidenziando la gestione della gara rivedibile delitaliano. Il ...

