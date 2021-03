Maurizio Campia, CEO di Pharmercure, ricevuto a Palazzo Civico (Di lunedì 15 marzo 2021) Sabato 13 marzo il sindaco Maurizio Rasero, l'assessore Mariangela e il consigliere comunale Federico Garrone hanno incontrato a Palazzo Civico Maurizio Campia, CEO della Pharmercure s.r.l., di ... Leggi su gazzettadasti (Di lunedì 15 marzo 2021) Sabato 13 marzo il sindacoRasero, l'assessore Mariangela e il consigliere comunale Federico Garrone hanno incontrato a, CEO dellas.r.l., di ...

milanomagazine : Asti, ricevuto a Palazzo Civio Maurizio Campia, CEO di Pharmercure - - ASTI_News : Ricevuto in municipio l’astigiano Maurizio Campia, ceo di Pharmercure - ATNews - OfferteLavoroTO : Maurizio Campia nell'olimpo dei migliori under 30 del 2021 secondo Forbes Italia - infoiteconomia : L'astigiano Maurizio Campia nell'olimpo dei migliori under 30 del 2021 secondo Forbes Italia - lavocediasti : L'astigiano Maurizio Campia nell'olimpo dei migliori under 30 del 2021 secondo Forbes Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Campia Maurizio Campia, CEO di Pharmercure, ricevuto a Palazzo Civico Sabato 13 marzo il sindaco Maurizio Rasero, l'assessore Mariangela e il consigliere comunale Federico Garrone hanno incontrato a Palazzo Civico Maurizio Campia, CEO della Pharmercure s.r.l., di recente inserito nell'elenco degli under 30 più influenti del 2021 secondo Forbes Italia. Nel complimentarsi per l'importante risultato, il sindaco ha ...

Maurizio Campia nell'olimpo dei migliori under 30 del 2021 secondo Forbes Italia C'è anche un giovane di origine astigiana, ma residente a Torino, nell'olimpo degli under 30 più influenti del 2021 secondo Forbes Italia. È Maurizio Campia , socio fondatore di Pharmercure, un'app per spedire farmaci a domicilio, insieme Thomas Pullin , Gianluca Abate e Federico Mecca . ' Quest'anno compirò 26 anni e negli ultimi 3 di ...

Maurizio Campia, CEO di Pharmercure, ricevuto a Palazzo Civico - Gazzetta D'Asti Gazzetta D'Asti Maurizio Campia, CEO di Pharmercure, ricevuto a Palazzo Civico Sabato 13 marzo il sindaco Maurizio Rasero, l’assessore Mariangela e il consigliere comunale Federico Garrone hanno incontrato a Palazzo Civico Maurizio ...

Il giovane CEO della Pharmercure Maurizio Campia ospite a Palazzo Civico Il Sindaco Rasero ha manifestato l'intenzione di proporre percorsi di studio che possano essere di formazione ed ispirazione per i giovani imprenditori come lui ...

Sabato 13 marzo il sindacoRasero, l'assessore Mariangela e il consigliere comunale Federico Garrone hanno incontrato a Palazzo Civico, CEO della Pharmercure s.r.l., di recente inserito nell'elenco degli under 30 più influenti del 2021 secondo Forbes Italia. Nel complimentarsi per l'importante risultato, il sindaco ha ...C'è anche un giovane di origine astigiana, ma residente a Torino, nell'olimpo degli under 30 più influenti del 2021 secondo Forbes Italia. È, socio fondatore di Pharmercure, un'app per spedire farmaci a domicilio, insieme Thomas Pullin , Gianluca Abate e Federico Mecca . ' Quest'anno compirò 26 anni e negli ultimi 3 di ...Sabato 13 marzo il sindaco Maurizio Rasero, l’assessore Mariangela e il consigliere comunale Federico Garrone hanno incontrato a Palazzo Civico Maurizio ...Il Sindaco Rasero ha manifestato l'intenzione di proporre percorsi di studio che possano essere di formazione ed ispirazione per i giovani imprenditori come lui ...