Le riforme di Letta | maggioritarie e anti casta

(Di martedì 16 marzo 2021) Approccio pragmatico: una riforma del regolamento è al primo posto dell’agenda di Enricosulla revisione delle istituzioni. Poi arriveranno legge elettorale e proposte di modifiche alla Costituzione. Ma la cosa più urgente, ha detto, è «portare a Casellati e a Fico una proposta per combattere i mali del trasformismo». Mossa evidentemente pensata per non lasciare ai 5 Stelle il monopolio dei temi. Strategia che del resto il neo segretario del Pd conosce bene, visto che una delle (poche) … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

RBeccarello : RT @riccardomonet: Priorità di Draghi quest'anno devono essere la lotta al COVID e le riforme previste nel Recovery Plan. Cosa c'entrano a… - riccardomonet : Priorità di Draghi quest'anno devono essere la lotta al COVID e le riforme previste nel Recovery Plan. Cosa c'entr… - alfonsodiiorio : @e_angelaccio @pandemia ...lo “ ius soli” di #Letta come le altre “ riforme” menzionate, sono servite solo ad espli… - DavideDavidec : @ro_catalano @aledenicola Lo ius soli cosa le sottrae? Pensa che gli aiuti economici o le riforme non fatte dipenda… - enanias : RT @mariamacina: #iussoli È dal 1992 che se ne parla. Sono state presentate più riforme , tutte bloccate al Senato. Al governo Gentiloni ma… -

Ultime Notizie dalla rete : riforme Letta

LA NAZIONE

Come detto ieri in assemblea,ha formalizzato le dimissioni dai diversi incarichi in cui è ... Quelli affrontati nel discorso di ieri dallo Ius Soli alle, al tema della prossimità. Per ...... anche queste tuttedi natura costituzionale feconde a creare spaccature e divisioni. Inutile dire chenon ha speso molte parole su un piano di rilancio della situazione economico ...La Legge di bilancio 2021 ha introdotto alcune novità in materia ... l’articolo 7 D.Lgs. 471/1997 (recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul ...StampaAnia e Ivass chiedono una riforma nel settore delle assicurazioni auto per superare il meccanismo che finora ha regolato l’accesso alle classi di merito, considerato ormai antiquato rispetto all ...