La bufala in prima pagina del Giornale sullo ius soli «cittadinanza facile per immigrati» (Di lunedì 15 marzo 2021) Dicevamo dei giornali che fanno titolismi esagerati. Ne abbiamo parlato, la scorsa settimana, a proposito della campagna mediatica sul vaccino Astrazeneca, con evidenti distorsioni allarmistiche legate a casi sporadici di situazioni la cui correlazione con la somministrazione è stata già esclusa o, al massimo, è tutta da dimostrare. Oggi, sempre dai giornali cartacei – quelli che non hanno l'esigenza di battere la notizia in tempo reale, che si possono prendere qualche ora in più per approfondire, verificare, correggere le informazioni date – arriva un'altra deviazione: la bufala ius soli come cittadinanza semplificata per gli immigrati. LEGGI ANCHE > Microsoft e la sfida a Google per pagare il giornalismo bufala ius soli come "cittadinanza facile"

