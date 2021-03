Just Die Already annunciato anche per PS4, Xbox One e Switch (Di lunedì 15 marzo 2021) annunciato inizialmente PC, Just Die Already arriverà anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Sviluppato da DoubleMoose, Just Die Already è un caotico gioco sandbox per anziani, ideato dai creatori di Goat Simulator. Nel gioco vestirete i panni di una persona anziana, la quale dovrà affrontare mille difficoltà per ottenere la meritata pensione e l’assistenza gratuita. Caratteristiche ufficiali Sei anziano, arrabbiato, fragile, povero e odi il mondo: praticamente il sogno che non sapevi di avere. Hai finalmente qualcosa in comune con i tuoi nonni. Ecco le gioie dell’essere vecchio e decrepito come cartapesta: ogni parte ti te può essere danneggiata da te e da chi ti sta intorno. Affronta prove pericolose che non oseresti mai, e poniti ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 15 marzo 2021)inizialmente PC,Diearriveràsu PS4,One e Nintendo. Sviluppato da DoubleMoose,Dieè un caotico gioco sandbox per anziani, ideato dai creatori di Goat Simulator. Nel gioco vestirete i panni di una persona anziana, la quale dovrà affrontare mille difficoltà per ottenere la meritata pensione e l’assistenza gratuita. Caratteristiche ufficiali Sei anziano, arrabbiato, fragile, povero e odi il mondo: praticamente il sogno che non sapevi di avere. Hai finalmente qualcosa in comune con i tuoi nonni. Ecco le gioie dell’essere vecchio e decrepito come cartapesta: ogni parte ti te può essere danneggiata da te e da chi ti sta intorno. Affronta prove pericolose che non oseresti mai, e poniti ...

Just Die Already: il 'sandbox coi nonnini' arriva anche su PlayStation, Xbox e Switch! Everyeye Videogiochi Just Die Already: il 'sandbox coi nonnini' arriva anche su PlayStation, Xbox e Switch! DoubleMoose annuncia le versioni PlayStation, Xbox e Nintendo Switch di Just Die Already, il bizzarro 'sandbox per anziani' degli autori di Goat Simulator ...

