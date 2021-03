Johnson, caso Everard: “Sentenze più dure per i crimini sulle donne” (Di lunedì 15 marzo 2021) Boris Johnson promette giustizia per il rapimento e l’omicidio di Sarah Everard. “La voce delle donne dev’essere ascoltata” Il rapimento e l’omicidio della giovane Sarah Everard, uccisa lo scorso 3 marzo, continua a scuotere le piazze londinesi. Forti tensioni nei giorni scorsi, in occasione di una manifestazione a protesta del brutale omicidio, di cui ancora una volta, è stata vittima una donna. La dura repressione da parte della forze dell’ordine fa discutere e a parlarne è proprio il primo ministro britannico, Boris Johnson. L’impegno di Boris Johnson Johnson si è detto “profondamente turbato” dagli avvenimenti degli ultimi giorni. La morte della giovane Everard, osserva Johnson “ha unito l’intero Paese in un lutto ... Leggi su zon (Di lunedì 15 marzo 2021) Borispromette giustizia per il rapimento e l’omicidio di Sarah. “La voce delledev’essere ascoltata” Il rapimento e l’omicidio della giovane Sarah, uccisa lo scorso 3 marzo, continua a scuotere le piazze londinesi. Forti tensioni nei giorni scorsi, in occasione di una manifestazione a protesta del brutale omicidio, di cui ancora una volta, è stata vittima una donna. La dura repressione da parte della forze dell’ordine fa discutere e a parlarne è proprio il primo ministro britannico, Boris. L’impegno di Borissi è detto “profondamente turbato” dagli avvenimenti degli ultimi giorni. La morte della giovane, osserva“ha unito l’intero Paese in un lutto ...

