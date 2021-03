Inter | Lukaku una sentenza su su rigore | 14 gol su 14 tentativi

(Di lunedì 15 marzo 2021) A sbloccare il risultato per l’contro il Torino era stato Romelusu calcio di. Il belga dagli undici metri è unL’ottava vittoria consecutiva dell’è arrivata grazie alla rete di Lautaro Martinez ma a sbloccare il risultato contro il Torino era stato Romelusu calcio di. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SUNEWS24 Da quando gioca con l’ha realizzato tutti i 14 rigori calciati: in 13 occasioni su 14 ha spiazzato il portiere: l’unico, segnato, senza spiazzare il portiere è quello in finale di Europa League del 2020. Leggi su Calcionews24.com

Una di queste è la coppia d'attacco composta da Romelue Lautaro Martinez . Lu - La ... spiega bene come Conte sia riuscito a creare una mentalità vincente in seno all'. L'argentino è più ...A sbloccare il risultato per l'contro il Torino era stato Romelusu calcio di rigore. Il belga dagli undici metri è un ...Archiviare l’Inter che, come si sapeva, era squadra troppo superiore ... come nel caso di Sirigu in occasione del secondo gol, giocatori del calibro di Lukaku e Lautaro Martinez, coadiuvati dal resto ...Protagonisti straordinari della cavalcata dell’Inter in vetta alla classifica, Lukaku e Lautaro ricordano le dolci notti regalate al popolo nerazzurro da Diego Milito e Samuel Eto’o, tandem più ...