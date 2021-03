Advertising

OfficialSSLazio : Scarpa d'oro 2019-2020 ?? Cerimonia di consegna a @ciroimmobile ?? - Eurosport_IT : 36 gol (e 72 punti): Ciro Immobile riceve la sua meritata Scarpa D'Oro ?????? #Immobile | #ScarpaDOro | #Lazio - sportli26181512 : Immobile: “La Scarpa d’Oro la mia vendetta. Con il Papa…”: L’attaccante della Lazio ripercorre i suoi ultimi giorni… - Solo_La_Lazio : ?? #Immobile elogia anche la Nazionale di #Mancini: 'Siamo forti e ottimisti per #Euro2020' - LuigiPetruzzi1 : RT @OfficialSSLazio: Scarpa d'oro 2019-2020 ?? Cerimonia di consegna a @ciroimmobile ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Immobile Scarpa

ROMA - Sono stati giorni pieni di gioie, sorrisi, complimenti. Ciroha finalmente in mano l ad'Oro 2020 : sudata, rincorsa, sperata. Ce l'ha fatta, sogno acciuffato. Ora si gode il momento e ai microfoni di Marca ha raccontato: " È stato bello ...Fresco did'Oro, con l'Europeo nel mirino e con la voglia di portare la Lazio più in alto possibile. Ecco Ciroporta lad'Oro nello spogliatoio, l'accoglienza è super Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, ha commentato la vittoria della Scarpa d'Oro guardando avanti nella sua ...L’attaccante della Lazio ripercorre i suoi ultimi giorni con il grande trofeo in mano: “Ai giovani dico di non mollare mai" ...