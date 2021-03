I preti ‘in missione’ nelle corsie d’ospedale. Don Marco: «Così vinciamo l’isolamento del virus» (Di lunedì 15 marzo 2021) Una parola di conforto, un sorriso ai malati. Un incoraggiamento ai sanitari in prima linea contro il covid. Sono sempre più numerosi i sacerdoti impegnati nell’emergenza sanitaria. Hanno deciso di portare il conforto spirituale in corsia ai malati. Tra le numerosissime testimonianze, dal nord al sud del Paese, arriva dal Veneto quella di don Marco Galante. Parroco di quattro parrocchie ai piedi dei Colli Euganei e cappellano del Covid Hospital di Schiavonia. Ha vissuto per un mese all’interno dell’ospedale, alleviando la solitudine dei malati e portando conforto agli operatori sanitari. Le missioni invisibili dei sacerdoti nelle corsie ospedaliere Don Marco in ospedale ha anche seguito un corso di ‘vestizione’. Per apprendere il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione in dotazione ai sanitari. La sua ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021) Una parola di conforto, un sorriso ai malati. Un incoraggiamento ai sanitari in prima linea contro il covid. Sono sempre più numerosi i sacerdoti impegnati nell’emergenza sanitaria. Hanno deciso di portare il conforto spirituale in corsia ai malati. Tra le numerosissime testimonianze, dal nord al sud del Paese, arriva dal Veneto quella di donGalante. Parroco di quattro parrocchie ai piedi dei Colli Euganei e cappellano del Covid Hospital di Schiavonia. Ha vissuto per un mese all’interno dell’ospedale, alleviando la solitudine dei malati e portando conforto agli operatori sanitari. Le missioni invisibili dei sacerdotiospedaliere Donin ospedale ha anche seguito un corso di ‘vestizione’. Per apprendere il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione in dotazione ai sanitari. La sua ...

